疑策劃罵戰吸支持者 前體操國家隊員帳號被封

【本報綜合報道】中國女子體操隊前隊員吳柳芳最近轉型網紅，不時在短片平台發布性感熱舞影片。東京奧運女子體操平衡木項目金牌得主管晨辰批評她破壞體操形象，她隨後在直播中鞠躬道歉。吳柳芳的抖音帳號周日晚顯示「因違反小區規定被禁止關注」，有內媒質疑整場風波背後為網紅經理人公司策劃。

漲粉逾200萬 被抖音禁止關注 吳柳芳早前發布一段短片後，管晨辰留言「你要擦（邊）就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子（損害形象）了」。吳柳芳反嘲對方「吃不着葡萄說葡萄酸」。吳柳芳上周六晚在直播中道歉，指她與師妹罵戰「佔用了公共資源」。據指事發前，吳柳芳粉絲量僅4.5萬，罵戰風波卻令她兩天內漲粉超過200萬。她簽約的網紅經理人公司大海星辰，據指是由網紅童錦程創辦。大海星辰的官方帳號周日發片，恭賀吳柳芳粉絲破百萬。

內媒周日致電查詢吳柳芳何時簽約以及道歉是否策劃，大海星辰工作人員表示不方便回應。吳柳芳的社交平台帳號當晚被禁止關注，且無法查看帳號的認證資訊。另在帳號內容中，她身穿運動員服裝拍攝的置頂影片也消失不見。