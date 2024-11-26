扮開會領獎演講 「聯合國名媛」湧現

內媒揭屬官方授權打卡項目 117元可預訂 內地社交網小紅書上近日突然湧現大批到聯合國開會、領獎的名媛，據內媒報道，這些「聯合國名媛」只不過是付費就可以拍照打卡，但對參加者的語言門檻也有一定要求，包括雅思6分以上或托福考試80分以上。

須具一定語言門檻 有女博主近期連發多個與聯合國相關的發文，其中一條影片一開始就說「今天要去聯合國總部演講和領個獎」，然後講述了自己在聯合國的經歷。但細心觀察，在她發布的影片和照片中，剪接痕迹明顯。另有博主發布的照片顯示，空蕩蕩的會議室裏只有她在發言，帶上有聯合國標誌的證件，拍照打卡。亦有一些「名媛」和「有為青年」，聲稱參與國際難民、全球氣候等主題的會議。

文案影片風格幾乎相同 小紅書上的這些聯合國名媛似乎出自一條流水線，同樣的拍照打卡地點，幾乎相近的文案，同一個影片風格，甚至連會議室的取景角度都一樣。內媒指出，實際上所謂到聯合國開會和領獎，只是付費拍照打卡的旅遊項目。由於經費緊張，聯合國專門開通了全方位的付費打卡項目，到官網就可以預訂，收費15至26美元（約117至203港元），內容包括導遊講解、拍照，甚至付費在聯合國總部餐廳用餐，而「到聯合國領個獎」也是付費項目。

此外，很多商業團體或非政府組織到聯合國租會議室開會，在小紅書有人專辦聯合國實訓團，費用高達59,800元人民幣（約6.5萬港元），參加者可到聯合國接受聯合國官員在氣候保護、應對調整等方面的培訓，結束後還可在聯合國實習，甚至獲得聯合國官員的推薦信、結業證書等。本報綜合報道