誘青年赴巴國覓妻 兩男騙財緩刑

【本報綜合報道】內地男子周×及李×早前以介紹外國妻子為由，組織國內單身男青年前往巴基斯坦相親、結婚，導致多人被騙。內媒周日報道，法院已就此案作出一審判決，判處周×被有期徒刑兩年6個月，緩刑3年，判處李×有期徒刑兩年，緩刑兩年6個月。

案情指，來自福建的周×2018年在某短片平台發布巴基斯坦相親影片，宣稱可以介紹外國妻子。有意從事婚介生意山東人李×，苦於找不到未婚女青年，便和周×取得聯絡。兩人其後決定合夥，由李×開設婚介服務中心門店，招攬客戶，周×則負責聯絡相親女青年、辦理商務簽證、購買機票、負責照顧出國後的衣食住行、組織相親、結婚等事宜。有消費者購買服務後，在巴基斯坦逗留4個月未完成相親目標，卻無法追回服務費。

逗留4月未完成相親 山東省夏津縣檢察院第一檢察部主任劉奎芬表示，此案牽扯到兩個國家，涉及境外人員難以取證，且支付彩禮多為現金，錢款最終去向無法確定，取證追贓較為困難，涉外婚介行為在中國不被允許，任何人不得以盈利為目的從事或變相從事涉外婚姻介紹活動。編造虛假事由出境，人身安全難以保障，且跨國婚姻涉及問題多，處理不當極易引發涉外事件，面對日漸繁多的婚姻騙局，單身青年務必提高警惕，切莫抱有不切實際的幻想，堅決預防抵制此類騙局。