大陸氣球及20架次機艦船逼近台

【本報綜合報道】台灣防務部門昨日公布，過去一天偵獲解放軍機12架次、軍艦7艘次、公務船一艘次持續在台海周邊活動，其中8架次軍機逾越海峽中線，進入台灣西南空域，並相隔約半年再次偵獲來自大陸的空飄氣球。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。

據台方公布的解放軍台海周邊海、空域動態，周日早上6時至昨日早上6時偵獲上述機艦，其中6架次主戰機在中部空域出沒，其中兩架次逾越海峽中線，另有6架次主戰機進入台灣西南空域。台方周日亦發現一個空飄氣球，當日傍晚6時21分出現在基隆西北方60海里上空，高度約3.3萬呎，持續向東飄行，並於當晚8時15分消失。

台將派F16V迎棒球隊 另外，台防務部門首長顧立雄昨日到立法院備詢時證實，將派出F16V戰機伴飛並施放熱燄彈，迎接在世界12強棒球賽中奪冠的中華隊凱旋，並強調這樣做不影響戰備。台空軍司令部表示會在不影響任務下，配合戰備訓練規劃，派機迎接台灣英雄返回，已提前完成各項準備，強調沒有媒體報道的熱燄彈庫存緊張的情況。