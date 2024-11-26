韓企在華市場陷困境 紛撤出或縮經營

南韓傳媒周一報道，中國企業競爭力不斷增強、國貨消費熱潮持續升溫，加上內需不振等經濟因素的影響下，韓企在華市場面臨困境，紛紛選擇退出或縮小經營規模。業內人士認為，中國內需市場以量取勝的時代已結束，韓企要調整結構，尋求能實現厚利少銷的盈利模式。

報道指，在LG集團和SK集團出售北京總部大樓後，LG Display今年9月以2萬億韓圜（約111億港元）將廣州的液晶顯示屏工廠出售給當地企業，標誌韓企全數撤出中國電視機液晶顯示屏市場。三星電子2019年關閉了在華最後一家智能手機工廠：廣東惠州工廠。原本在華擁有5個生產基地的現代汽車目前只剩兩個；起亞（KIA）汽車則關閉了一家位於鹽城的工廠。

此外，在華經營30多年的樂天集團於2017年薩德反導系統風波發酵後在中國市場受打擊，僅餘的成都樂天聖苑綜合體項目將被出售，完成後意味該集團完全撤出中國市場。化妝品方面，愛茉莉太平洋旗下品牌赫妍、伊蒂之屋已撤出，愛茉莉太平洋中國法人今年第三季度銷售額大減42%，虧損300億韓圜（約1.6億港元）。

去年對華直接投資額減78% 南韓對華直接投資額去年驟減78%，僅18.7億美元（約146億港元）。南韓對外經濟政策研究院分析指，中國勞動力成本上升、外商投資優惠減少等經營環境惡化，導致韓企將投資重心轉向其他地區；在華企發起廉價產品攻勢、內需短期內難以復甦下，在競爭激烈的行業持續存在調整業務結構和「脫華」的壓力。報道引述一名業內人士指，中國內需市場的以量取勝時代已結束，韓企要進行結構調整，尋求能實現「厚利少銷」的盈利模式。

兩國文旅部長會談 盼增合作 另一方面，南韓文化體育觀光部長柳仁村周日在上海，與中國文旅部長孫業禮舉行會談，是兩國文旅部長5年半以來首次，外界關注內地娛樂圈的「限韓令」是否有望解除。柳仁村會上呼籲中韓在大眾文化領域加強合作；孫業禮則提議兩國文旅部長和部門定期交流。本報綜合報道

LG Display出售廣州的顯示屏工廠予當地企業。 樂天集團將出售成都項目。圖為構想圖。