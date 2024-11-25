聯合國氣候峰會 中國成眾矢之的

11月11至22日在阿塞拜疆首都巴庫舉行的聯合國氣候變化大會，西方主流媒體先聲奪人，宣傳發展中國家需要巨額資金，以改善自然環境及氣候惡化，要求發達國家及中國提供這龐大款項。

「德國之聲」最近引用2022年碳排放數字指出，全球最大碳排放國家是中國，排放量是第二大美國的一倍，但忽略了中國人口是美國的4倍，人均排放是美國的50%。不過，中國還是比歐洲國家的人均排放為高，主要是因為中國乃全球最大工業生產國，工業生產仍依賴煤及石油這類相對廉宜、穩定但高污染的能源。

有非牟利組織指出，全球最富裕的1%人口（約7,700萬人）製造的碳排放量，相當於全球最貧困三分之二人口（約50億人）的碳排放量總和，「禍首」是美國、沙特阿拉伯、阿聯酋及卡塔爾。今次會議非常關注中國在全球氣候變化及環保的角色，其實是因為美國候任總統特朗普即將上台，隨時會再退出《巴黎氣候協定》，使中國在國際上的作為更影響深遠。

西方國家 雙重標準 目前西方主流媒體十分關注，佔全球碳排放量約25%的中國，碳排放量仍在上升，如何可在2030年前達到二氧化碳排放量的峰值？此外，國際間亦希望中國就全球改善自然環境及氣候惡化，能提供更多資金。有專家就替中國辯護，指中國在國際的立場通常表現保守審慎，但承諾的通常都可以做到，故此期望中國能在2030年前達到排放峰值，也自然對國際排放總量早達峰值有很大助力。

雖然中國一直強調自己並非發達國家，故不應像發達國家般，要為過去經濟發展造成的污染作賠償，但仍然每年為不少國家在改善環境污染及氣候惡化方面，提供30億美元，而拜登政府去年只提供4,700萬美元，其餘的西方大國只提供5億美元，這跟發展中國家今次會議要求發達國家及中國提供數千億美元，相距甚遠。

有專家指出，中國生產全球80%太陽能發電、60%風力發電、60%電動車，是全球的典範。因此有人諷刺西方一些政府及媒體，批評中國電動車、風力發電機及光電板生產過剩，是「吃不到的葡萄是酸的」。亦有專家稱，中國幾十年來種植逾660億棵樹，以綠化改善西北的沙漠環境，減少風沙及增加降雨，卻在去年被英國傳媒批評破壞沙漠生態，可見西方國家在環保及改善氣候惡化方面的嚴重雙重標準。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻