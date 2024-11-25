兩旅芬大熊貓平安返華

中國兩隻旅居芬蘭艾赫泰里動物園的大熊貓「華豹」和「金寶寶」，上周六乘搭專機平安抵達四川成都市。為確保牠們能安全順利回國，中方特地選派經驗豐富的專家提前赴芬蘭參與飼養護理，熟悉掌握牠們的生活習性和飼養情況，協助芬蘭專家共同展開行為訓練、日常體檢和健康評估等工作，並與對方的飼養專家同機護送大熊貓返華。