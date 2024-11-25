湖北漢圓13年夢 長江漂流118日

【本報綜合報道】湖北武漢市孫文竹今年6月起從四川攀枝花市獨自划橡皮艇出發，並於本月16日抵達上海崇明東灘日出點，結束為期118天的長江漂流挑戰。他近日接受內媒訪問時坦言，其實自13年前便希望能嘗試漂流長江，卻一直未能實踐，為終於如願達成心願而表示感動。

內媒周日報道，34歲的孫文竹分享挑戰期間遇到數次驚險瞬間，包括旅程開始不久便遇上大風雨天氣，他只能把橡皮艇綁在岸邊並在荒山野嶺中過夜，不過他最後找到一艘農用機船，遂在船艙內平安度過一夜。他又指，挑戰期間最難受的是炎熱的天氣，航程期間經過重慶及武漢等地，夏日氣溫維持40℃左右，他必須時刻注意補充水分。

妻答應5日後即出發 孫文竹表示，大學期間從網上了解到長江漂流，自此已希望未來能親自嘗試，卻因資金等種種原因擱置挑戰。他表示今次能完成挑戰離不開家人的支持，妻子在他各種軟磨硬泡下才終於鬆口答應，他亦在對方答應的5天後立即出發，以免妻子反悔。他也希望能通過這次經歷，教會孩子「不積跬步，無以至千里」的道理，只要踏實地做事，才會有結果。