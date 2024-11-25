8旬「富士山先生」 平生登頂2240次

【本報綜合報道】日本靜岡縣沼津市、被譽為「富士山先生」的81歲老人實川欣伸，在42歲首次攜同家人登上富士山後，自此便養成堅持登頂富士山的習慣，去年累計已登頂2,230次。而截至今年，他再增加10次登頂紀錄，未來還設定不少有關登山的目標，希望能繼續堅持夢想，絕不放棄。

最狂一年248次 實川欣伸憶述，首次登頂富士山的感覺與此前登上其他山頂的感覺不同，當下有種成為神明的感覺，他此後每年都會與其他人一起登頂富士山5至6次。截至2007年，他64歲退休時已累計355次登頂富士山，隨後便開始瘋狂刷新數字和紀錄，其中最厲害的莫過於65歲時一年登頂248次。不過，對於近年來多次登頂，他坦言開始對富士山失去熱情。

除了富士山，實川欣伸還致力登上全球多座知名高山，順利征服除珠穆朗瑪峰外的七大洲最高峰。2014年，他首次挑戰珠穆朗瑪峰時因發生大規模雪崩，當地實施登山管制，他只能被迫撤退。儘管其登山經歷並非一路順遂，期間亦曾受傷且身體隨年歲增長而變得不再靈活，但他希望能堅持下去，並計劃再次挑戰登頂珠穆朗瑪峰。