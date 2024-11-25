運河擁4000年歷史 揭瑪雅捕魚設施

由美國新罕布什爾大學等學府組成考古團隊日前成功利用無人機及網絡地圖軟件，在中美洲伯利茲發現一個擁有4,000年歷史、瑪雅人祖先用來捕魚運河網絡，是古代中美洲有紀錄以來已知最早大型古代捕魚設施。相關研究論文上周五已在國際科學期刊《科學進展》刊登。

呈鋸齒形線性 考古團隊在伯利茲彎樹野生動物保護區挖掘時發現，運河呈鋸齒形線性，在濕地中蜿蜒，總長度為643.7公里。研究論文合著者哈里遜—巴克（Eleanor Harrison-Buck）表示，網絡地圖軟件對於識別這種獨特的呈鋸齒形線性運河模式至關重要。運河有古老魚渠與蓄水池，用來引導及捕獲鯰魚等淡水魚類。團隊還在附近發現綁有帶刺矛尖樹棍，相信是用來叉魚。

有學者形容有關發現表明，瑪雅人祖先當時已經開始在建造東西。而根據研究，運河已被使用約1,000年以上，覆蓋瑪雅人開始定居在永久性農村，並開始出現獨特文化形成時段。團隊估計，運河幫助早期居民實現飲食多樣化，養活不斷增長的人口，甚至可能為後來建造廟宇及金字塔等文化發展奠定基礎。本報綜合報道