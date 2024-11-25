副總統殺總統言論 菲國安顧問稱調查

揚言已僱用殺手 各界指事件嚴重 菲律賓副總統薩拉上周六公開指已經僱用殺手，如果自己有不測，就殺死總統小馬可斯等人。菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）周日表示，任何對小馬可斯的威脅都是嚴重事件，會與執法部門和情報部門合作調查事件；總統府衞隊亦已加強對小馬可斯的安全級別。

安約昨日發表聲明說，政府認為所有針對總統的威脅都非常嚴重，強調將與聯同執法部門和情報部門密切合作，調查相關威脅和可能的刺殺者。他表示：「任何針對總統生命的威脅都應得到證實，並被視為國家安全問題。」總統辦公室引述司法部稱，正調查薩拉言論，指其行為或導致指控。

司法部指行為或導致指控 總統府衞隊發聲明指，視薩拉的言論為國家安全威脅，會採取一切必要措施確保小馬可斯安全，正與執法部門密切協調偵察、阻止任何針對小馬可斯及其家庭的威脅。警察總長馬爾比爾稱，已下令立即調查事件，任何對總統的直接或非直接威脅都必須視為最緊急事務處理。

疑削副總統辦預算惹不滿 有指今次事件源於小馬可斯的表弟、眾議院議長羅穆亞德斯（Martin Romualdez）早前宣布將副總統辦公室的預算削減近三分之二，引起薩拉不滿。及後薩拉的幕僚長洛佩斯（Zuleika Lopez）近日在回應眾議院調查濫用資金時含糊其詞，被指藐視眾議院而遭扣留。

薩拉探望洛佩斯後，上周六舉行網上記者會，表示已僱用殺手，如果自己有不測，就會追殺小馬可斯、其夫人及羅穆亞德斯。有當地議員批評薩拉的言論鹵莽，直指若她未能控制情緒，應該尋求協助。本報綜合報道