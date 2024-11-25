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以駐約旦使館遭槍擊3警傷
以色列駐約旦首都安曼大使館附近周日凌晨有一名槍手向一個警崗開槍，造成3名警員受傷，槍手被擊斃。目擊者表示，以色列駐大使館周遭傳出槍響後，約旦警方接報到場拉起封鎖線，並呼籲居民留在家中。（綜合報道）
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