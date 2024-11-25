阿富汗槍擊10死 IS分支稱認責

【本報綜合報道】回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）阿富汗分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）上周六聲稱應為阿富汗北部回教蘇菲派聖地發生的槍擊事件負責，襲擊造成10死。

遇難者為蘇菲派信徒 塔利班當局多次表示他們已擊敗ISIS-K，但該組織經常聲稱施襲，特別是針對被他們視為異端的蘇菲派（Sufi）或其他什葉派少數團體。阿富汗內政部發言人卡尼上周五稱，一名槍手在巴格蘭省納林區偏遠地區的一處聖地向參加每周例行儀式的蘇菲派信徒開槍，造成10人死亡。

有自稱熟悉受害者的居民表示，上周四晚，在聖地聚集的信徒開始吟唱聖歌之際，一名男子向10多名信徒開槍。之後其他人來參加晨禱時，發現受害者遺體。

聯合國阿富汗人權問題特別報告員貝內特（Richard Bennett）在社交網上發文指，阿富汗的宗教少數群體仍受到嚴重威脅，他們需要更多的預防、保護和正義措施。今年9月14日，ISIS-K聲稱犯下阿富汗中部的另一宗攻擊事件，這次攻擊造成14人喪生。