烏佔庫爾斯克州領土 遭俄反攻已失逾40%

俄新令允參軍者免近75萬債務 圖擴兵源 烏克蘭軍方高層消息人士上周六透露，烏軍今年8月發動突襲迅速奪下俄羅斯庫爾斯克州大片土地後，由於俄軍展開數波反攻，烏方原本佔領的範圍已失去逾40%。另外，俄羅斯總統普京簽署新法令，允許報名參加烏克蘭戰爭的公民免除1,000萬盧布（約74.6萬港元）的債務，試圖吸引更多人參軍赴前線作戰。

烏現掌控800平方公里俄土 烏參謀總部消息人士表示，自從烏軍8月迅速攻入俄羅斯領土並推進，讓莫斯科措手不及後，俄方已部署約5.9萬名士兵至庫爾斯克州。這名消息人士指出：「我們最多曾控制約1,376平方公里，如今這範圍當然有所縮減。敵軍反攻攻勢日益增強，現在我們掌控約800平方公里的俄羅斯領土。」

烏克蘭參謀總部消息人士重申，約有1.1萬名北韓士兵已抵達庫爾斯克州支援俄羅斯，但他們多數人尚未完成訓練。關於基輔對庫爾斯克州局勢的最新評估，俄羅斯國防部並未立即回應。莫斯科既未證實，亦沒有否認北韓部隊部署於庫爾斯克州。

法允烏發射法製導彈襲俄 法國外長巴羅周日表示，烏克蘭可在自衞情況下發射法製長程導彈，打擊俄羅斯境內目標，西方盟友不應在援烏問題上設置紅線。他指，俄軍每前進一平方公里，威脅就靠近歐洲一平方公里，西方須繼續大力支持烏克蘭，又暗示將邀請烏克蘭加入北約，西方國家應增加防衞支出。被問及法國軍隊會否參戰時，他強調：「我們不會捨棄任何選項。」

另一方面，普京上周六簽令，列明所有於今年12月1日開始與國防部簽署至少一年合約的新兵，可免除高達1,000萬盧布債務。俄羅斯貸款利率極高，央行關鍵利率上月提高至21厘，許多俄羅斯人幾乎沒有現金儲蓄，根據央行今年10月發布涵蓋前兩個季度的報告，超過1,300萬俄羅斯人擁有3筆或以上貸款，比去年同期增長20%，平均欠款金額為140萬盧布（約10.5萬港元）。分析指，新例有助吸引債務水平較高的青壯一代報名參軍。本報綜合報道