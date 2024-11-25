王毅：中國對美政策保持穩定與連續性

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅上周六交代中方在剛過去的秘魯利馬亞太經合組織（APEC）峰會，以及巴西里約熱內盧二十國集團（G20）峰會的外交成果。他指其中最受矚目的是中美元首在利馬會晤，並強調中國對美政策保持穩定與連續性。

王毅表示，美國大選剛落幕，世界高度關注中美關係下一步發展走向，兩國元首在會晤中都強調中美關係的極端重要性，並指出中美關係穩定發展，既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。中方深刻總結過去4年中美關係的經驗與啟示，明確指出如果兩國做夥伴，求同存異，中美關係就能夠取得長足發展；如果把對方當對手，惡性競爭，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。

美重申不尋求新冷戰 中方也重申了在台灣等重大議題上的原則立場，強調大國競爭不應是時代底色，「修昔底德陷阱」不是歷史宿命，「小院高牆」不是大國作為，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。中美要展現大國擔當，繼續探尋兩個大國正確相處之道，多為世界注入確定性、提供正能量。美方則重申不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題與中國競爭，願同中方加強溝通對話，增進彼此相互認知，負責任地管控分歧。

王毅說，從印尼峇里島到美國三藩市再到利馬，中方始終秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，致力於探索中美正確相處之道，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益，體現了大國的責任和擔當。中國人願同美方繼續保持對話、控制分歧、拓展合作，努力實現中美關係穩定、健康、永續發展，造福兩國、惠及世界。