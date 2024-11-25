氣候峰會終達共識 發達國年撥2.34萬億

發展中國家促加碼資助 談判險告破 在阿塞拜疆首都巴庫舉行的聯合國氣候變化大會，經過兩周談判及加時磋商30小時後，最終在當地時間昨日凌晨閉幕。大會就通過落實20多項決定達成協議，當中包括發達國家在2035年前協助發展中國家應對氣候變化的金額，將提高到每年3,000億元（美元‧下同，約2.34萬億港元）。

逾200國參與 加時2天始閉幕 合共12日的《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會，有逾200個國家參與。峰會原定上周五閉幕，但由於發展中國家與發達國家就應對氣候變化的融資金額上出現嚴重分歧。發展中國家拒絕每年由發達國家提供2,500億元（約1.95萬億港元），協助他們應對氣候變化，部分發展中國家甚至要求將金額提高至5,000億元（約3.9萬億港元）。

會議期間，有發展中國家及小島嶼國家聯盟的談判代表直斥，建議金額對受到氣候變化影響最嚴重的島國不公，一度離場抗議；哥倫比亞環境部長表示，對會議感到非常不滿。有工人開始拆除會場布置。談判陷入僵局，大會宣布延長會議、加時談判。發達國家及後提出妥協方案，表示願意把金額提高至3,000億元，金額遠高於2020年承諾的每年1,000億元（約7,800億港元）。

聯合國氣候變化大會主席、阿塞拜疆生態和自然資源部長巴巴耶夫，在當地時間昨日凌晨3時左右宣布近200國達成協議。協議包括到2035年發達國家提供每年至少3,000億元的資金目標，及每年至少1.3萬億元（約10.14萬億港元）的氣候融資目標，用於支持發展中國家氣候行動。

《聯合國氣候變化框架公約》秘書處執行秘書斯蒂爾形容，協議是人類的一份保單，但只有按時支付保費，才能真正發揮作用。中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民指出，中國作為負責任的發展中大國，將始終堅定與各方一道推動氣候變化多邊進程和國際合作。

非洲國失望 指遠未達目標 不過，多個來自發展中國家的代表團表示，對有關資金目標深感失望。塞拉利昂代表表示，非洲國家對這一結果感到失望，稱「表明發達國家缺乏善意，3,000億元還不到科學研究表明所需金額的四分之一。」此外，去年通過的啟動結束化石燃料時代承諾，在今屆大會未有加以討論。本報綜合報道