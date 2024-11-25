微信推新功能 14天自動清理原影像

【本報綜合報道】內地即時通訊軟件微信（WeChat）上周六推出「原圖、原影片14天自動清理」新功能，希望解決微信佔用戶手機內存問題，隨即成為熱搜話題。多名數碼博主嘗試後提醒用戶要及時保存重要的高清圖片或影片，以免14天後被自動清理。

清理後仍可查看低質圖片 微信正式發布8.0.54版本更新，上述功能正處於小範圍灰度測試階段，只有部分使用者可以體驗到。灰度測試是一種軟件測試方法，測試者可發現系統的漏洞或缺陷。參與測試的用戶可在微信設定中點選開啟新功能，開啟後在14天內暫時查看原圖和原始影片，自動清理後也可在聊天中查看較低畫質的圖片、影片。

在先前的版本中，對於很久前聊天紀錄裏的圖片，如果沒有及時手動查看原圖，微信會在一段時間後清理掉，導致無法查看，而現在微信新增可選擇自動清理的開關。博主測試發現，新功能啟用後，例如一個97.4MB的影片在14天後將自動縮減至約3MB，壓縮比例高達97%；而一張原圖佔用空間是普通圖的近7倍。