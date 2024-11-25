防患甲周纖維瘤 美甲族適時忍手

3天換色7日變裝 組織發炎增生驚惶 內媒上周六報道，浙江省杭州市一名女子長期美甲，最終罹患甲周纖維瘤。醫生提醒人們美甲時需保持克制，給予指甲適當休息及恢復時間，最好每次相隔半個月至一個月，同時盡量少用美甲貼片，以免對指甲造成負擔。

長肉成「三叉戟」急求診 24歲女事主姍姍（化名）是重度美甲愛好者，無法接受自己的指甲「裸奔」。為了嘗試不同風格，經常3天一換色、7天一變裝。她的指甲早前突然增生一塊肉，隨着時間推移，該塊肉更逐漸長成「三叉戟」形狀，於是前往杭州市第一人民醫院求診。

經檢查，她證實罹患甲周纖維瘤，主要致病原因相信與長期頻繁美甲有關。醫生指出，指甲若長期覆蓋美甲貼片，底部容易出現裂縫，加上不恰當或過度頻繁美甲會傷害甲母質及甲母質周邊組織，容易形成組織發炎及異常增生，增生組織就會從縫隙中長出來，侵佔原有部位。

過度拋光甲板削抵抗力 醫生表示：「一片穿戴甲看似沒有甚麼重量，但其實對指甲產生很大負擔。」此外，不少患者因為頻繁美甲還患上了灰甲（甲真菌病）。一般來說，甲板周圍被甲小皮保護得很好，但過度去死皮和拋光，會讓指甲抵抗力下降，這時若碰到美甲工具消毒不徹底的情況就容易出現被感染的問題。

醫生強調，美甲一定要克制，千萬不要頻繁做。另外，指甲的日常修剪也很重要，剪指甲時要剪成輕微的弧線，不能把兩側的側角剪去。甲板表面不要打磨，也盡量不要修剪甲小皮。本報綜合報道