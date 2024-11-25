司機送貨遭賴帳 上海保時捷致歉

【本報綜合報道】上海市一名男司機近日投訴，自己送貨至跑車製造商保時捷的場地後遭賴帳600元人民幣（約644港元）搬運費，保時捷更向他所屬的搬運平台「貨拉拉」（香港稱「Lalamove」）投訴，要求封鎖其帳號。保時捷上周六公開致歉，稱肇事雙方當天已達成和解。貨拉拉周日證實收到針對司機的投訴，但平台未予封號。

指雙方當日達成和解 肇事男司機聲稱，他上周四接單向上海保時捷體驗中心運送演出服裝，雙方原本約定好600元搬運費，自己卸完貨後，保時捷一方卻不認帳。網傳他與場地女職員對質時情緒激動，控訴保時捷阻止他賺錢養病，期間與保安推撞。

保時捷上周六深夜發表聲明，強調是合作方項目組前衞咨詢上海有限公司，與貨運平台工作人員發生糾紛。肇事人員是合作方的正式員工，糾紛已在相關部門的介入下進一步處理，雙方已於當日達成和解。

前衞咨詢上海有限公司解釋，當天需把客戶貨物運送至項目現場，公司在貨拉拉下單並支付相應運費，但肇事男司機聲稱自己協助搬貨，要求額外支付600元費用。公司職員現場支付額外搬運費，但未及時注意到司機情緒變化。司機之後拍片控訴，公司職員及現場保安勸阻期間出現輕微肢體接觸和推撞，公司隨後報警，經警員調解與司機達成和解，對造成費用爭議表示歉意。