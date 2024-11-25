入冬首波寒潮登場 局部地區降16℃以上

藍色預警持續 0℃線周四南壓長江中下游 內地上周六迎來今年下半年以來首場寒潮，中央氣象台昨日繼續發布寒潮藍色預警，西北、華北、內蒙古和東北等地錄得降溫12℃至14℃，局部地區降溫16℃以上。預計寒潮持續至周三，周四前後最低氣溫0℃線將南壓至長江中下游一帶。

中央氣象台預計，全國大部分地區氣溫周日至周四將先後下降6℃至10℃，昨日主要影響西北地區中東部、內蒙古西部等地，周一重點影響華北等多地。周一至周二，瀋陽、呼和浩特最高氣溫均可能跌破0℃，是今年下半年以來首次。同時南方也有明顯降溫，寒潮過程後，大部地區氣溫將轉為較常年同期偏低1℃至2℃。

北方多地大範圍雨雪 全國雨雪範圍昨日繼續增大，西北地區、內蒙古等地部分地區有中到大雪，重慶、湖南等地的降雨也增強。中央氣象台預計，北方多地未來3天大範圍雨雪天氣持續，黑龍江、內蒙古東部等地累計降雪量大，局地有大暴雪甚至特大暴雪，其中黑龍江北部強降雪具有一定極端性，中央氣象台呼籲公眾注意安全。

專家指出，本輪寒潮天氣需要特別關注3點。首先是氣溫降幅大、體感變化明顯，呼籲民眾在冷空氣到來之前要備好棉服、羽絨服。其次，受寒潮影響，大風持續時間長。昨日起到本月底中東部不少地區都會有4至6級大風，陣風會有7至9級。在北方的民眾特別注意對設施農業、臨時的搭建物以及廣告牌進行防風加固。最後是降雪範圍廣，需警惕雪災風險。北京的西部、北部山區也有可能會有中到大雪天氣。城區稍後有可能會出現雨夾雪，路面相對濕滑，大家要注意安全。本報綜合報道