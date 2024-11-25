華海警船遭漁船連撞 拘17疑犯

中國海警局北海分局直屬第六局旗下海警船石山號，近日在黃海中部海域執行巡航任務時遭遇漁船多次故意衝撞。石山號執法人員最終成功查緝該艘違規作業漁船，拘捕17名疑犯。涉案船舶及疑犯目前由中國海警局北海分局直屬第六局依法扣押，案件仍在調查。（綜合報道）