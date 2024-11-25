蔡英文加拿大論壇演說 稱與各界設法解決異見

【本報綜合報道】正在訪問加拿大的台灣地區前領導人蔡英文，上周六出席智庫論壇並發表演說，她認為在台海局勢壓力加劇下，台灣持續強化防衞的同時，與涉事各方合作尋找解決異見的方法也同樣重要，望能夠找到長期穩定的機制。她另與多名美國現任和候任跨黨派聯邦參議員會談，討論美台安全合作。

蔡英文在加拿大新斯科舍省出席2024年哈利法克斯國際安全論壇（HISF），獲補頒2021年麥凱恩公共服務領袖獎。她發表演說時感謝七大工業國集團（G7）、歐盟等國際民主陣營廣泛支持台海和平，強調各界團結對台灣安全與民主非常重要。加拿大等主要國家於台海行使自由航行權利，不僅特別對台灣的安全，對國際自由貿易也非常重要。台灣期待與共享相同願景與價值的各方合作，而哈利法克斯國際安全論壇明年2月將首次在台北舉行。

在論壇期間，蔡英文與美國參議員沙欣、里施、凱恩、朗茲、克羅布徹，以及候任參議員安迪‧金舉行會談。凱恩的發言人形容對話饒富成效，討論了美國持續提供雙邊安全援助資金的機會，以及雙邊共同努力強化印太夥伴的安全及促進區域穩定。

北京稱反對台獨分子竄訪 中國大陸駐加拿大使館發言人發聲明指，大陸堅決反對任何「台獨」分子以任何名義竄訪中國的建交國，敦促有關國家切實恪守一中原則，尊重中國主權和領土完整。哈利法克斯國際安全論壇執意邀請「台獨」分子參會並為其頒獎，嚴重違反一中原則。中方對此強烈不滿、堅決反對，敦促哈利法克斯國家安全論壇充分認清台灣問題的極端重要性和高度敏感性，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。