殲15系列艦載機實戰訓練曝光

【本報綜合報道】大陸官媒上周六公開殲15系列戰機的實戰化訓練畫面，可見航母艦載機殲15、海軍重型艦載戰鬥機殲15T和殲15D艦載電子戰飛機赴目標空域，開展空戰對抗、空中加受油、編隊突擊等課目。

訓練中，殲15D和殲15組成7機編隊，殲15D截獲雷達及通訊指揮等信號，並實施隨隊電子干擾，為編隊戰機提供電子支援力量，進行突防突擊。隨後編隊散開，進行空戰對抗課目訓練，雙機、三機編隊靈活機動佔位，態勢不斷變換。殲15T亦進行空中加油訓練，有效擴大艦載機遠海作戰半徑。另外，海軍航空大學某基地的陸基模擬甲板開展實戰化飛行訓練，一架殲15滑出甲板，模擬艦上起飛，進行陸基模擬着艦、空戰對抗和低空突防的多課目訓練。

解放軍16機船駛近台 另一邊廂，台灣防務部門昨日指，上周六上午6時至昨日上午6時合共偵獲8架中國大陸解放軍軍機、7艘軍艦和1艘公務船在台海周邊活動，其中4架次軍機飛過台海中線，進入台灣北部和西南空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。