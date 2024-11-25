國務院促加強平台經濟健康發展

【本報綜合報道】國務院上周五在北京召開國務院常務會議，研究推動平台經濟健康發展有關工作，討論《中華人民共和國危險化學品安全法（草案）》，審議通過《國務院關於修改和廢止部分行政法規的決定（草案）》。會上提出要進一步加強對平台經濟健康發展的統籌指導，加大政策支持力度。

會議指出，發展平台經濟事關擴內需、穩就業、惠民生，事關賦能實體經濟、發展新質生產力，壯大工業互聯網平台體系，支持消費互聯網平台企業挖掘市場潛力，強化平台經濟領域數據要素供給，促進數據有序跨境流動。會上要求規範市場競爭秩序，健全常態化監管制度，推動平台企業規範經營和競爭；切實保障消費者和勞動者合法權益，健全線上消費投訴公示、消費後評價等制度。

原則通過危險化學品安全草案 另外，會議討論並原則通過涉及危險化學品安全法的草案，將提請全國人大常委會審議。會議指出，要構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，加強生產、儲存、使用、經營、運輸等全過程的安全管理。當局要強化企業主體責任，落實政府監管責任，加強跨部門、跨區域聯合執法，堅決防範遏制重特大事故發生。