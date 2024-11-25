網絡清朗行動打響 促改正演算法導向

禁誘導沉迷變訊息繭房 嚴管炒作熱點 國家網信辦昨日公布，即日起至明年2月14日展開「清朗·網絡平台算法典型問題治理」專項行動，持續加強治理網站平台及演算法應用生態的典型問題。行動聚焦網民關切，重點整治同質化推播營造「訊息繭房」、違規操縱干預榜單炒作熱點、盲目追求利益侵害新就業形態勞動者權益、利用演算法實施大數據「殺熟」、演算法向上向善服務缺失侵害用戶合法權益等重點問題，督促企業深入對照自查整改，做到演算法導向正確，不得利用來實施壟斷和不正當競爭行為。

專項行動要求深入整治「訊息繭房」，即平台使用者傾向自己感興趣的領域，把生活桎梏於繭房中，以及處理誘導沉迷問題，嚴禁推播高度同質化內容誘導用戶沉迷，不得超範圍收集用戶個人資訊用於內容推送，規範設定「不感興趣」等負回饋功能。

當局亦要求提升榜單透明度打擊操縱榜單行為，嚴管不法分子惡意利用榜單排序規則操縱榜單、炒作熱點行為。

保障消費者公平 當局目標是令演算法導向正確，健全完善正能量優質內容池，平台不得設定誘導用戶沉迷、過度消費等的演算法模型，亦不得利用演算法實施壟斷和不正當競爭行為，保護消費者公平交易的權利，不得在交易價格等條件上實施不合理差別待遇。

企業先自查自糾 行動分階段執行，即日起至今年12月31日組織企業自查自糾，明年1月核驗企業自查情況，對自查不認真、整改不徹底的企業，及時組織技術力量進行核查並督促整改。明年2月14日前，當局會完成深入評估治理成效，期間開設舉報受理渠道，呼籲網民舉報線索。本報綜合報道