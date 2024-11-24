搭飛機遇上「外星人」

美國傳媒上周五報道，一名網民近日在社交平台發布照片顯示，他在飛機上看到右排前方一名男乘客耳戴黑色耳機，再用衞衣帽子遮蓋臉部睡覺。原本畫面極為普通，但在視錯覺影響下，在發貼網民眼中，該乘客看似外星人正在偷窺外界。照片隨後在網上熱傳，不少人都表示乍看之下，感到有點毛骨悚然。