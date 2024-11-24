女網紅苦練各種技藝 傳承精彩非遺

內媒近日報道，湖南衡陽一名95後女子看來柔弱，卻好像自帶民間絕技系統，致力親身傳承及宣傳獨屬中國的各種非物質文化遺產，並拍出令人嘆為觀止的影片分享至網上。

網名九月的劉雅晴本來是一名遊戲原畫師，2019年辭職成為自媒體創作者，截至今年11月21日，已在抖音發布了226段影片作品。明明是個美食博主，但片中的她能徒手掰開大樹菠蘿，能把豆腐切成一朵菊花，又會畫糖畫、製作紙鳶、到苗寨學打造苗族銀飾。她至今親身嘗試過的非遺項目包括跳英歌舞、打鐵花、雕冰龍；化身飛天仙女、京劇花旦，甚至為了在水中展示其按古籍記載復刻的鮫紗，而費時考了美人魚國際證照；與男美食博主南翔拍片假裝辦中式婚禮，以燃點兩人合作製成的龍鳳花燭。

劉雅晴更被稱為近代第一個打鐵花的女性，師承「確山鐵花」傳承人楊建軍，成為這種國家非遺、大型民間傳統燄火表演的第7代傳人。楊建軍曾花兩個小時苦口婆心地想把劉雅晴勸退，她卻執拗說：「我都想好了，留疤了就去做激光，有甚麼大不了的，能接受最壞結果那就去做，而且要做成自己想像中最完美的樣子」。最終其成果呈現「鐵樹銀花落，萬點星辰開」的浪漫景象，驚艷網民。

現為確山鐵花傳人 劉雅晴認為，人工智能（AI）無法取代表演性的非遺，那是民族凝聚力的具像化。她不否認依靠非遺帶來的流量賺錢，並且覺得應該要讓大家看到非遺能夠賺錢，從而吸引更多人加入，形成傳承的良性循環。本報綜合報道