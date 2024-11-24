印度霧霾超標60倍 200萬童留家上網課狼狽

信號不穩無免費午膳 構成經濟負擔 有毒煙霧籠罩印度首都新德里及周邊地區，新德里上周一微細懸浮粒子（PM2.5）濃度超出世界衞生組織建議的每日最高濃度60倍。近200萬學生因停課留在家中免受毒霧之苦，但貧困學生在家上網課對父母構成額外經濟負擔。

冬季霧霾危機最嚴重時，學校讓孩子們待在家中遙距上課，已經成了一種令人厭煩的年度例行公事。表面上有助於保護孩子的健康，但影響了他們的教育和整體福祉，對來自貧困家庭的孩子影響更大。9歲女孩高塔姆（Harshita Gautam）居於新德里西部一間破爛不堪的棚屋，依靠廉價手機緊張地聆聽老師授課。手機信號時而中斷，老師的聲音也不時中斷。

家長收入微薄 難留家陪伴 高塔姆坦言不喜歡上網課，喜歡上學和在戶外玩耍，但母親指污染太嚴重，因此她必須待在家。她的父母收入微薄，患小兒麻痹症的父親在路邊小吃攤工作，母親任職家傭。他們無法請假陪伴女兒，同時沒有能力購買空氣淨化器。高塔姆無法上學對父母構成經濟負擔，貧困學生一般依靠公立學校提供免費午膳。高塔姆母親坦言，女兒在學校時不必擔心學習或食物，但在家無法集中注意力。

一年近170萬人因空污早死 新德里及周邊大都市區有3,000多萬人口，空氣污染一直位居世界首位，每年冬天都籠罩在刺鼻的霧霾中，因為農民為清理田地而焚燒秸稈，同時工廠和汽車排放廢氣所致。醫學期刊《刺針》一項研究報告指，印度2019年有167萬人因為空氣污染而早死。本報綜合報道