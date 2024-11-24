稱對手增強 美調整核威懾戰略

國防部向國會提交核武部署戰略報告，描述指導方針的變化並解釋潛在對手核武庫增長、現代化和日益多樣化帶來的新威懾挑戰。報告闡明，美國要制訂同時威脅多個核武對手的計劃，在可行情況下整合非核能力以支援核威懾任務，強調規劃回應有限核打擊或非核戰略攻擊時危機升級管理的重要性，並允許與盟友和合作夥伴更深入協商、協調和綜合規劃，加強延伸威懾承諾。報告承認，單靠威懾不能解決戰略危險，軍備控制、降低風險和核不擴散也發揮不可或缺作用。