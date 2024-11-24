烏稱朝軍事顧問抵俄佔馬里烏波爾

【本報綜合報道】烏克蘭軍方上周五向美媒透露，北韓軍事技術顧問抵達烏克蘭南部的俄佔馬里烏波爾，東部哈爾科夫地區亦有北韓士兵現蹤。美國防長奧斯汀指，約一萬名北韓士兵部署在俄羅斯西部庫爾斯克地區，預期他們很快會投入作戰。

指朝兵現蹤哈爾科夫

烏軍知情人士指，北韓軍事技術顧問到馬里烏波爾反映該國擴大了在俄烏戰事前線的存在，他們身穿俄羅斯軍服，暫未知目的。當地的北韓軍隊仍與俄羅斯部隊保持分離，有自己的宿舍、食物、音樂和電影。該人士還表示，烏克蘭最近對俄羅斯境內發射導彈，打擊目標是一名北韓高級將領，目前不知他是否已被擊殺。另外，烏軍指根據攔截到的無線電通訊，北韓軍隊已駐紮在哈爾科夫，他們正在劃分部隊，加強戰鬥部隊，並在前線積聚小量兵力，正在等待更糟糕的天氣，有利於發動突擊行動。