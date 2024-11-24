普京揚言 再實戰測試榛樹導彈 雖有儲備仍量產

北約與烏克蘭將開緊急會議談應對 俄羅斯總統普京上周五與國防部官員和軍工企業代表開會，揚言會繼續測試和大量生產新型榛樹高超音速中程彈道導彈，不排除再次實戰測試。烏克蘭總統澤連斯基指，將加緊研發防空系統應對，北約和烏克蘭將於周二召開緊急會議。

普京表示，榛樹導彈是最新研究結果無可匹敵，它並非大殺傷力武器，而是精準打擊目標的導彈，足以媲美戰略武器。俄羅斯目前仍有榛樹導彈儲備，會大量生產並視乎安全受威脅程度再實戰測試，俄羅斯戰略火箭軍在未來數月會接收大批榛樹導彈。

俄稱全部彈頭命中目標 普京稱榛樹導彈專為高精度打擊而設計，在上周四打擊烏克蘭第聶伯羅目標任務中，所有彈頭均擊中目標。

澤連斯基批評俄羅斯使用榛樹導彈違反國際法，並指即使中國和全球南方國家多次呼籲雙方保持克制，但俄方繼續研發新型武器加強備戰是諷刺盟友，呼籲國際嚴肅回應。根據澤連斯基指示，烏克蘭國防部長烏梅羅夫已接觸夥伴國家，希望獲得新型防空系統。烏克蘭最高議會出於安全考慮取消上周五會議，令澤連斯基不滿。他強調，最高議會及政府機構在沒有發出防空警報期間需如常運作。

烏與美談判升級防空系統 烏克蘭國際文傳通訊社援引總參謀部消息人士稱，目前榛樹導彈數量非常有限，俄羅斯利用它恐嚇烏克蘭民眾，但榛樹導彈在高度及速度等各方面優於常規導彈。目前烏克蘭正與美國談判，希望升級愛國者防空系統或接收薩德防衞系統，以攔截榛樹導彈。

英國《每日郵報》估算，榛樹導彈如果從俄羅斯阿斯特拉罕州卡普京斯亞爾試驗場發射，可在20分鐘內打擊歐洲任何城市，包括柏林、羅馬、布魯塞爾、巴黎及倫敦。波蘭總理圖斯克表示，俄烏衝突正進入決定性階段並呈現急劇變化。匈牙利總理歐爾班暗示，烏克蘭使用美製遠程攻擊武器，需要用到全球最先進的科技及衞星技術，沒有美國直接參與導彈將無法制導，他警告不要低估俄羅斯的反應。本報綜合報道