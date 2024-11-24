高達5.4級 台南一夜15連震 更大威力恐逼近

台灣台南市上周五傍晚至昨早連續發生15次地震，強度最大一次達黎克特制5.4級。地震專家郭鎧紋表示，台南地震異常頻繁情況不尋常，不排除發生更大地震。

台南新市區崙仔頂清水宮金爐在地震中崩塌，無人傷亡。多地民居受損，多戶一度停電。

多地民居受損 一度停電 郭鎧紋指出，近期台南地震活動頻繁，從本月16日至22日出現9個顯著有感地震、11個小區域地震，合計20個，主要分布在佳里、麻豆，原因或與台南前緣構造有關。它可能在數百年前發生過大地震，後來因為沉積物覆蓋而沒有露出地表，但累積能量需要釋放，所以台南近期地殼活動轉趨活躍。

料3天內4.5級以上餘震 郭鎧紋提醒民眾近期一定要特別小心餘震，甚至可能有更大地震出現。氣象署表示，地震主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞擠壓，應力往西傳遞，在相對脆弱處破裂造成地震，預計接下來3天可能還有規模4.5級以上餘震。近期各地有明顯降雨，民眾應提高警覺。

台灣西半部今年地震頻繁，次數是2011年以來平均值的3倍，郭鎧紋指出事發區域過去曾發生大地震。上月26日嘉義中埔地震的震央，接近造成360人死亡的1941年中埔大地震；而本月9日苗栗三義地震的震央，則鄰近造成3,279人死亡的關刀山強震。西半部從921大地震至今，發生地震次數較少，因此需多加注意。本報綜合報道