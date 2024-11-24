西安兩施工隊爭端 民警處理差受懲

對報案人掐頸辱罵

通報指出，針對網上實名舉報鳴犢派出所民警執法不規範的問題，經公安機關、紀檢等部門偵查及調查，發現西安東站某工地施工雙方因施工區域劃界問題引發爭議報警，當日雙方在鐵路部門的主持下，分歧已達成一致。群眾反映的私自採沙問題，經自然資源和規劃部門認定，項目為已獲批的交通基礎設施建設項目，工程施工產生的沙石料用於路基表層填築、涵洞回填的做法符合相關規定。同時，經專家對現場核查，目前已開採的沙石主要用於自身項目施工，暫未發現外運及對外銷售行為。