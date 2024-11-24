陳文清：嚴防惡性社會暴力案 須深入化解基層矛盾

全國多地近日接連發生惡性社會暴力案，多名無辜民眾傷亡。中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清近日主持召開專題會議，要求政法機關深入開展「化解矛盾風險、維護社會穩定」專項治理，嚴防發生重大公共安全事件。

專題會議研究部署做好歲末年初維護社會安全穩定工作，公安部部長王小洪、最高人民法院院長張軍、最高人民檢察院檢察長應勇出席會議。陳文清要求，政法機關堅持寬嚴相濟、懲防並舉、標本兼治，加強風險源頭防控，依法嚴懲重大惡性犯罪，切實維護人民群眾合法權益。

陳文清強調，在各級黨委領導下，政法機關要着力推進綜治中心規範化建設，全面排查、實質化解矛盾糾紛，努力把矛盾解決在基層、化解在萌芽狀態。政法機關還需着力加強社會治安整體防控，壓實屬地、部門責任，強化重點場所、重大活動管理和社會面巡控，嚴防發生重大公共安全事件。

陳文清指出，要認真落實會議研究制訂的加強專門矯治教育、刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助等工作意見，會同有關部門進一步加強相關群體服務管理，明確具體責任單位和責任人，逐一落實服務管理措施，在關懷救助的同時，形成有效預防危害行為的制度機制，全力守護社會安定和人民安寧。

全國公安開展冬季巡控 王小洪上周四在全國公安機關視訊會議強調，充分發揮「專業+機制+大數據」新型警務運行模式作用，深入開展「冬季行動」，加強部門聯動，全面排查、實質化解各類矛盾糾紛，並嚴密重點部位防控、強化社會面巡控，嚴防發生極端案件。本報綜合報道