馬立新任海軍副司令員 現身國際論壇

【本報綜合報道】第二屆「海洋命運共同體」國際海軍院校長論壇日前在江蘇南京開幕，來自中國、俄羅斯、法國、意大利等21個國家的海軍院校代表及多國駐華武官參加。解放軍海軍副司令員馬立新中將在開幕式上致詞，顯示馬立新已任新職並晉升。

曾執行多次重大任務 馬立新於1966年出生，河南許昌人，軍事學碩士。他長期在海軍服役，歷任潛艇支隊潛艇魚水雷長、副艇長、艇長、司令部教練艇長，海軍司令部潛艇部副部長，潛艇支隊參謀長，東海艦隊潛艇支隊支隊長等職務。2017年，馬立新以東部戰區參謀長助理的身份公開亮相。2019年十一閱兵儀式上，時任北部戰區副參謀長的馬立新作為方隊長，在首次亮相閱兵場的「領導指揮方隊」受閱。2023年，馬立新以軍委國防動員部副部長的身份出現在公開報道。

報道指，從水兵到艇長，馬立新曾執行多次重大任務，榮立二等功一次、三等功3次，曾獲海軍「青年學習成才標兵」、「軍事訓練先進個人」、「全軍優秀碩士」、「全軍十大學習成才標兵」等榮譽。