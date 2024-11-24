抗日航空英烈名錄 蘇聯籍236人身份公布

抗戰期間，蘇聯志願航空隊有200多人在中國犧牲，目前名字鐫刻在南京抗日航空烈士紀念館英烈碑上的共有236位。名錄為1995年建碑時由相關部門收集與確認，因資料局限大部分英烈僅有簡單身份和生卒訊息，缺少照片、援華作戰情況、犧牲安葬地等。紀念館職員竇若琪表示，隨着研究深入陸續發現部分錯誤，希望透過今次公布名錄，集合國內外力量進一步加強訊息徵集工作，發現、補充、勘誤現有名錄中的錯誤、缺漏訊息，尋訪更多英烈親屬，找出可能遺漏的英烈。