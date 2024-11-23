全球最早「耶穌為上帝」古文物 華盛頓聖經博物館展出

【本報綜合報道】以色列一名囚犯早年在監獄地下發現的1,800年前馬賽克地板畫，被認為是迄今最早明確宣稱耶穌為上帝的古文物，目前正在美國華盛頓聖經博物館展出，展覽結束後將運回以色列出土原址永久展出。

這幅馬賽克地板畫於2005年被發現，面積約54平方米，原本是公元230年一座祈禱堂的裝飾。地板畫不僅刻有提到「上帝耶穌基督」的古希臘文，還包括目前已知最早的魚類圖像，疑似與《聖經》中耶穌用五餅二魚餵飽5,000人的故事有關。它亦記載了5位女性名字，凸顯女性在早期教會中扮演的重要角色。