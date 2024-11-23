蓋茨涉嫖17歲女發酵 棄美司法部長提名

特朗普組閣受挫 改薦佛州前女檢察長 美國總統當選人特朗普組閣受挫，涉付錢與17歲未成年少女性交的美國前眾議員蓋茨周四宣布，將退出司法部長提名。特朗普同日改為提名另一熱門人選、前佛羅里達州女檢察長邦迪（Pam Bondi），出任其就任總統後的司法部長。

蓋茨和特朗普提名的另一具爭議的國防部長人選海格塞斯，周四與副總統當選人萬斯一起到國會山莊，希望爭取共和黨參議員批准兩人的提名，但蓋茨在閉門會議結束後決定放棄競逐。他表示，雖然自己勢頭強勁，但其提名顯然已干擾特朗普及萬斯的過渡團隊工作，認為沒必要浪費時間在這場曠日持久的混戰上，因此將不再考慮競逐司法部長一職，強調美國司法部必須在特朗普就任的第一天便可展開工作。

特朗普回應指，非常讚賞蓋茨尋求擔任司法部長所做的努力，但對方不想分散政府的注意力，他對此表示非常尊重。眾議院道德委員會周三就蓋茨捲入與未成年少女性交事件，表決是否公開調查報告，但未能達成共識，預料下月再度開會投票。

準防長捲性侵 警公開報告 另一方面，海格塞斯早年涉嫌性侵女性，案發地加州蒙特雷市警方周三晚公開長達22頁的調查報告，女事主稱2017年10月7日在蒙特雷市協助舉行加州共和黨婦女聯合會會議，期間目睹海格塞斯撫摸多位女性的大腿。活動結束後，女事主參加在酒店舉行的餘興派對，期間與海格塞斯就他對待女性的方式對質。

兩人之後到酒店酒吧飲酒，在酒店泳池附近爭執，後來進入同一間酒店房間，海格塞斯奪去她的手機並以身擋門，她多次說「不」，她後來只記得自己躺在梳化或床上，海格塞斯丟來一條毛巾。女事主之後不斷發噩夢和失憶，5天後求醫報稱受到性侵，由醫護人員協助報案。報告建議轉交蒙特雷縣地區檢察官辦公室審查，最終未提出起訴。

海格塞斯的供詞卻與女事主有出入，他稱當天參加派對後在酒吧飲啤酒，期間遇上女事主，對方之後挽着他的手臂前往酒店房間，讓他很驚訝。兩人之後發生性行為，海格塞斯稱獲雙方同意，期間不止一次明確詢問她是否感到舒服。翌日對方表現出後悔，而海格塞斯保證不會對外披露事件。警方介入調查後，海格塞斯向女事主支付簽署保密協議，支付和解金換取對方不公開事件。總統當選人特朗普發言人周四強調，報告證實海格塞斯法律團隊一直以來的說法。有美媒指，報告令特朗普過渡團隊措手不及，形容若事件不斷發酵，海格塞斯或失去特朗普的信任。本報綜合報道