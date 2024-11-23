美特使晤以總理 談及以黎停火

【本報綜合報道】美國總統特別協調員霍克斯坦（Amos Hochstein）周四與以色列總理內塔尼亞胡會面，討論以色列與黎巴嫩真主黨停火事宜。真主黨同日繼續襲擊以色列北部城市，造成一死兩傷。以軍猛烈空襲黎巴嫩南部及東部，造成52人死亡。

以軍空襲黎南黎東 釀52死 霍克斯坦周二和周三在黎巴嫩首都貝魯特，與代表真主黨的黎巴嫩議會議長貝里（Nabih Berri）兩度會面斡旋停火。他周三抵達以色列時形容會談取得重大進展，停火協議指日可待。霍克斯坦先後與以色列戰略事務部長德爾默、國防部長卡茨會面，周四下午再與內塔尼亞胡會面，內容暫未公開。以色列外長薩爾在霍克斯坦抵埗前重申，以方需保留違反停火協議即可自由行動的權利。

以軍周四晚空襲貝魯特南郊達希耶，目標是真主黨指揮部和軍事基礎設施。以軍指真主黨向以色列北部發射約25枚火箭彈，其中10枚針對沿海城市納哈里亞，造成一名27歲男子死亡、兩名女子受傷。以軍另在西加利利上空，擊落一架從黎巴嫩發射的無人機。