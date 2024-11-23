ICC下令拘以總理 美稱政府換屆後或制裁

以指國際法院反猶 哈馬斯唱反調 位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）周四正式向以色列總理內塔尼亞胡、前防長加蘭特發出逮捕令，追究以軍在巴勒斯坦的戰爭罪行。內塔尼亞胡批評ICC反猶、顛倒黑白；美國白宮同日表明拒絕接受ICC的決定，總統拜登亦譴責ICC做法，強調永遠支持以色列對抗安全威脅。美國國家安全顧問提名人沃爾茲預告，明年1月政府換屆後將對ICC作出強烈回應。

哈馬斯指揮官同捲逮捕令 內塔尼亞胡回應指，以色列對加薩開戰是因為哈馬斯無故出手攻擊在先，形容「沒有比這更正當的戰爭」。他斥ICC淪為毫無合法性的政治工具，指其反猶太主義裁決堪比現代德雷福斯審判。在19世紀，猶太陸軍上尉德雷福斯（Alfred Dreyfus）在法國被錯判叛國罪。ICC同時向哈馬斯卡桑旅軍事部門指揮官戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。哈馬斯對ICC向內塔尼亞胡等之人發出逮捕令表示歡迎，並呼籲組織擴大對以色列領導人的問責範圍。

拜登發表聲明，譴責ICC的決定令人髮指，重申無論ICC有何種暗示，以色列和哈馬斯之間不能畫上等號。白宮發言人瓊皮埃爾表明美國不會執行逮捕令，點名指摘ICC首席檢察官卡里姆汗（Karim Kahn）未能提供機會讓以色列建設性參與和適當考慮其國內情況，讓人質疑檢察官及其調查的可信度。

華指堅持站在公平正義方 在北京，外交部發言人林劍周五表示，在巴勒斯坦問題上，中方始終站在公平正義一邊，站在國際法的一邊，反對一切違反國際法包括國際人道法的行為，譴責任何傷害平民和攻擊民用設施的做法。他指出，希望國際刑事法院秉持客觀公正立場，依法行使職權，按照統一標準，全面善意解釋和適用《羅馬規約》與一般國際法。

逮捕令意味着內塔尼亞胡和加蘭特，一旦入境ICC 124個會員國就會被捕，但美以均非成員國。意大利及加拿大表明，若內塔尼亞胡入境，就必會逮捕他。白宮國家安全委員會發言人周四強調，華府對檢察官匆忙尋求逮捕令及背後的程序錯誤深表關注，重申ICC對此事無管轄權，美國正與以色列等夥伴協調，討論應對措施。以媒報道，以色列已編製一份制裁清單，美國來屆特朗普政府可能會對ICC施以制裁。本報綜合報道