俄恐襲4疑犯羈押至明年初

俄羅斯莫斯科巴斯曼區法院周三再度批准，將涉嫌參與今年3月22日莫斯科市郊音樂廳恐襲的4名疑犯羈押候審期，延長至明年2月22日。此前，法院將4人羈押候審期延長3個月至本月22日。截至3月29日，恐襲已造成144人死亡、382人受傷，是俄羅斯本土近年來最嚴重的恐襲事件。（綜合報道）