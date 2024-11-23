兩岸國際

俄恐襲4疑犯羈押至明年初

俄羅斯莫斯科巴斯曼區法院周三再度批准，將涉嫌參與今年3月22日莫斯科市郊音樂廳恐襲的4名疑犯羈押候審期，延長至明年2月22日。此前，法院將4人羈押候審期延長3個月至本月22日。截至3月29日，恐襲已造成144人死亡、382人受傷，是俄羅斯本土近年來最嚴重的恐襲事件。（綜合報道）
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