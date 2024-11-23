衞星圖揭俄供朝百萬桶石油

英國傳媒昨日引述衞星圖片顯示，俄羅斯自今年3月起已向北韓提供超過100萬桶石油，可能違反聯合國對北韓制裁決議。英國外交大臣林德偉批評俄羅斯為了繼續在烏克蘭作戰，愈來愈依賴北韓提供軍隊和武器，並以石油作為回報。此舉對朝鮮半島、歐洲和印太地區安全造成直接影響。（綜合報道）