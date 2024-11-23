默克爾回憶錄 稱與特朗普打交道難

【本報綜合報道】德國前總理默克爾的回憶錄《自由：回憶1954-2021》下周二將於30多個國家出版，新書有部分內容日前曝光。默克爾在書中詳述和美國前總統特朗普打交道的種種難處，又認為他有房地產開發商那種非贏即輸的心態。

指其心態似房地產開發商 默克爾認為，特朗普似乎非常迷戀像俄羅斯總統普京一樣的獨裁領袖，又形容對方「從政前，就以房地產開發商角度看待一切，每塊地只能賣一次，如果他得不到就會被其他人搶去。這就是他的世界觀」。回憶錄撰寫於特朗普勝選前，默克爾在書中衷心希望美國副總統賀錦麗能擊敗特朗普。默克爾提到曾向天主教教宗方濟各委婉地請教，應如何與觀點截然不同的人打交道，對方立即明白她指的是特朗普，以及他想讓美國退出《巴黎氣候協定》的決定。當時教宗建議應盡可能說服特朗普，但不能斷絕關係。

另外，默克爾談到俄羅斯總統普京是一個渴望受人尊重的男人，又疑似暗示普京刻意將入侵烏克蘭的時間定在2022年她卸任之後。

特朗普2017年首次當選美國總統時，默克爾已是世上任職時間最長的民選領導人之一，也是迄今為止歐洲最有影響力的領導人，有鐵娘子之稱的她更是美國的歐洲盟國中，唯一敢頂撞特朗普的領導人。