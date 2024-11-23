多國防長會晤 加強合作應對中朝

【本報綜合報道】美國、日本、南韓、澳洲和菲律賓防長，周四在老撾萬象出席東盟防長擴大會議期間，舉行5國防長的首次會談。各方因應中國和北韓的軍事活動，確認將加強合作。

美國防長奧斯汀、日本防相中谷元、南韓防長金龍顯、澳洲防長馬爾斯和菲律賓防長特奧多羅周四會面，期間與會者考慮到中國對菲律賓船舶的妨礙活動等，紛紛指出發生了損害穩定的行為，並確認基於國際法來應對的重要性。

中谷元擬年內訪韓 會上提到各國共同致力推動自由、開放、安全和繁榮印太地區的願景，在區內國際法和主權都受尊重。他們強調密切多邊合作對支持區域安全與穩定的重要性，以及東盟中心地位、團結以及東盟主導的地區架構的重要性。他們也談及加強國防合作的進展，並重申共同努力向前發展。

另外，金龍顯同日和中谷元舉行雙邊會談，雙方就中谷元年內訪韓達成一致，若成行將是日本防衞大臣9年來首次訪韓。日媒引述消息指，中谷元正在協調最快12月下旬訪韓。兩人對北韓與俄羅斯軍事合作深表憂慮，並對此予以強烈譴責，確定將與國際社會保持緊密合作，阻斷朝俄軍事合作，重申韓日兩國需與美國保持合作與溝通，持續深化三邊安全合作。