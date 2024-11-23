攻烏用高超音速導彈 普京：美援防空系統無法攔

稱俄遭遠程武器攻擊 遂以牙還牙 俄羅斯總統普京周四向全國軍民發表電視演講，指為了回應烏克蘭使用美國及英國製遠程武器施襲，已成功測試新型高超音速中程彈道導彈，並擊中烏克蘭第聶伯羅南方機械廠導彈生產設施。普京宣稱，現有防空系統無法攔截這種新式導彈，警告一旦局勢升級，俄方將堅決回應。

普京表示，烏克蘭於周二及周三分別發射6枚美製陸軍戰術導彈、多枚英製暴風影巡航導彈，打擊俄羅斯布良斯克州及庫爾斯克州目標。他認為，如果沒有西方軍事人員參與，烏克蘭無法發動遠程攻擊，西方挑釁令地區衝突具備全球衝突性質。俄軍防空系統成功化解對布良斯克州彈藥庫的攻擊，沒有人員傷亡，僅造成輕微損失。惟庫爾斯克州有軍事指揮所遭擊中，導致安全及支援人員傷亡，而指揮人員安然無恙，將繼續指揮驅逐入侵烏軍行動。

俄軍周四還以顏色，對烏克蘭一處國防工業綜合設施聯合打擊報復，實戰測試新中程導彈系統榛樹（Oreshnik），它採用高超音速技術但不攜帶核彈頭。榛樹導彈以每秒兩至3公里的10馬赫速度攻擊目標，美國製現代防空系統無法攔截。普京指出，俄羅斯將評估威脅，在進一步測試中確定榛樹導彈的打擊目標。出於人道主義考慮，俄羅斯事前會對烏克蘭平民及友好國家公民發出警告，要求他們離開危險區域。

稱美退出中程導彈條約犯錯 普京強調，俄羅斯願以和平方式解決爭端問題，但對事態任何發展都做好準備，有權對提供武器供烏克蘭打擊俄羅斯的國家之軍事設施動武。普京更稱，美國於2019年退出《中程導彈條約》犯下錯誤，俄羅斯下一步部署中短程導彈的決定，將取決於美國及附庸國行動。另外，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃出席記者會時突然接到電話，談話內容意外被收音，電話中人向她表示西方開始談論洲際彈道導彈事件，要她不要評論，她之後拒絕回應記者有關提問。

克宮指發射前曾向美示警 較早前，克里姆林宮發言人佩斯科夫周四證實，在發射新型高超音速彈道導彈攻擊烏克蘭前半小時，曾向美國示警。美國國防部副發言人辛格表示，美國透過減少核風險渠道收到簡短訊息，而俄羅斯實戰測試的新型導彈屬於中程彈道導彈，由RS26洲際彈道導彈改良而成。她形容中程彈道導彈是一款部署戰場的新型致命武器，引起美國關注。

烏克蘭總統澤連斯基指出，普京正測試其他國家的底線，如果不作出強硬的回應，等同發出接受俄方行動的訊息。在北京，中國外交部昨日表示，主張通過政治手段解決俄烏危機，避免局勢升級。當前形勢下各方應當保持冷靜克制，通過對外協商推動局勢降溫，盡早實現停火。聯合國秘書長古特雷斯對局勢發展表示憂慮，形容正朝錯誤的方向發展，呼籲各方立即採取行動為局勢降溫。本報綜合報道

俄方發放片段顯示榛樹導彈落在第聶伯羅工業區。 克里姆林宮發言人 佩斯科夫 片段顯示，榛樹導彈擊中第聶伯羅，發出了強烈火光。 俄羅斯總統 普京