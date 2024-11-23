國開行前副行長 涉貪遭起訴

檢察機關起訴指控，李吉平利用擔任國家開發銀行政策研究室主任，國家開發銀行四川省分行黨委書記、行長，國家開發銀行黨委組織部副部長、人事局副局長，國家開發銀行黨委委員、副行長等職務上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。

被指大搞錢色交易

現年69歲的李吉平是遼寧大連人，長期在銀行系統工作，曾任中國建設銀行辦公室副主任、研究處處長等職務。他今年3月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，8月被開除黨籍及逮捕。調查指，他大肆干預、插手金融機構職工錄用、職務晉升工作，大搞錢色交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。