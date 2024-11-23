衞生巾較標示短 國家草擬新標準

【本報綜合報道】內地近日網傳量度多款衞生巾的實際長度和產品標明的長度不一，質疑是否存在偷工減料的問題，另有網民認為衞生巾PH值的指標過低。內媒周五報道，內地今年6月已公布，衞生巾的新國家標準正在起草擬定，計劃周期16個月。

網民實測最大偏差50毫米 網民紛紛實測多個衞生巾品牌，但不論手量長度是否附包裝邊，均未達標註長度，最大偏差為50毫米。根據現有國家標準，衞生巾和護墊的全長偏差指標規定均為±4%。內媒報道稱，實測發現7款品牌中有3款存在長度小於外包裝標示長度的情況。有品牌客服回應指，長度符合現行國家標準。

衞生巾新國家標準草擬的主管機關為中國輕工業聯合會，主要起草單位包括中國製漿造紙研究院有限公司等多間企業。中國輕工業聯合會工作人員昨日表示，關注到網民反饋意見，技術問題以全國造紙工業標準化技術委員會說法為準。中國製漿造紙研究院有限公司工作人員表示，新標準的制訂過程需時，但消費者的健康安全肯定是第一位，而上述起草單位為自願參與，也有消費者代表參與。