擅帶裝備拉人索財 兩警濫用職權判囚

浙江省人民檢察院周三舉行新聞發布會，通報今年來全省「檢察護企」專項行動開展工作情況，並發布一批典型案例。當中包括一宗趨利性執法司法的典型案例，外省兩名警察私帶警用裝備跨省抓人，企業家被索財後跳車報警，涉事兩警被起訴濫用職權罪並判囚。

案情指，外省某縣公安局民警楊××、協警占××為牟取個人非法利益，去年5月下旬起私自攜帶警服、手銬、執法記錄儀等警用裝備，駕車前往浙江、江蘇等地，意圖以幫忙處理案件為由向企業家索取財物。

從外省往浙江犯案 二人同年6月11日根據事先查詢的訊息，以配合公安機關調查案件為由，將企業家沈×從江蘇吳江家中帶走，行車途中楊××暗示沈×可幫忙處理案件並索要財物，沈×之後乘二人不備在浙江湖州德清縣境內跳車逃跑並報警。

用公安系統偷私隱 公安機關接報後以涉嫌招搖撞騙罪對楊××、占××立案偵查，調查發現二人具司法工作人員身份，無法以上述罪名繼續偵辦。德清縣檢察院介入，審查認為二人可能涉嫌檢察機關偵查管轄的濫用職權罪，湖州市檢察院立案偵查，前往外省某縣公安局調取二人身份訊息，並固定他們違規使用公安系統查詢公民個人訊息的證據，明確他們以公安人員身份將沈×帶走並非法控制的犯罪事實。占××一度辯解，但最終自願認罪認罰。德清縣檢察院以占××、楊××涉嫌濫用職權罪提起公訴，縣法院對二人分別判處有期徒刑7和8個月。本報綜合報道