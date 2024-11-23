護老院大火 疑院友用打火機所致

【本報綜合報道】廣東省東莞市萬江街道萬江社會福利中心一間公助民辦護老院今年4月4日發生火警，造成4人死亡，9人受傷。東莞市應急管理局上周五發布事故調查報告，起火原因疑為院內一名老人用打火機點火所致。

調查報告指，上述死者均為康怡護理院的院友。東莞市公安司法鑑定中心的檢驗報告顯示，3名死者符合燒死的特徵，另一人符合吸入有毒氣體及煙塵致窒息死亡的特徵。通過閉路電視影片、現場勘驗、檢測鑑定及調查實驗分析，事故調查組認定起火原因為院內303房間9號床上由打火機明火引燃床上可燃物品，與該床位老人有關。火災發生前，護理員何××剛替9號床老人換完紙尿褲，但離開兩分鐘後，火災便發生。

消防控制室無人值守 調查報告認定起火後，院內消防控制室無人值班值守，未及時發現火情，沒有啟動消防系統，現場花灑沒有水，導致火災發生後，自動噴水滅火系統不能第一時間正常啟用有效滅火，使火災蔓延。調查報告建議，將東莞康怡護理院有限公司法定代表人兼總經理陳志威移送司法機關處理，同時對事故其他有關責任人和責任單位進行行政處罰。