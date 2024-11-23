賴清德下周六率團訪友邦

台灣公布，賴清德下周六率團訪問友邦馬紹爾群島、圖瓦盧及帛琉，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，預計下月6日返台。台媒指，賴清德的往返行程很可能過境美國夏威夷及關島。另外，立陶宛外交部與創新局主辦的無人機產業商務論壇前日在維爾紐斯舉行，台外事部門首長林佳龍率領無人機產業訪問團參加。（綜合報道）