11月23日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月23日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
賴清德下周六率團訪友邦
台灣公布，賴清德下周六率團訪問友邦馬紹爾群島、圖瓦盧及帛琉，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，預計下月6日返台。台媒指，賴清德的往返行程很可能過境美國夏威夷及關島。另外，立陶宛外交部與創新局主辦的無人機產業商務論壇前日在維爾紐斯舉行，台外事部門首長林佳龍率領無人機產業訪問團參加。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241123-1123_00178_009/賴清德下周六率團訪友邦
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc